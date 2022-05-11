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Şahali, Cumhurbaşkanlığı mahallenin kavgacı çocuğu gibi davranıyor dedi

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı polemik peşinde! Mahallenin kavgacı çocuğu gibi davranıyor” dedi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:03
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Şahali, Cumhurbaşkanlığı mahallenin kavgacı çocuğu gibi davranıyor dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasını eleştirdi.

Şahali, “Cumhurbaşkanlığı polemik peşinde! Mahallenin kavgacı çocuğu gibi davranıyor” dedi.

“Son açıklamasında hem meramını anlatmaya, hem de bize çatmaya çalışmış” diyen Şahali, şöyle devam etti:

“Ne diyor? ‘Sucuoğlu hizmete odaklanmıyordu, sorumsuzdu, sorunlara çözüm üretemiyordu’ dedikten sonra "çare Üstel" demiş. YSK Başkanı'na atıf yaparak, "erken seçim yapmayın" dediğini hatırlatıyor ama, aynı açıklamasında Narin Ferdi Şefik'in "Anayasa Haziranda yerel seçim emreder" de dediğini görmezden geliyor. O bunu görmeyip bize de unutturduğunu sanarak "ben anayasaya bağlıyım ne yapaydım" diyor. Ah Tatar ah! Hele de "her yasal olan meşrudur da" dedin ya, işte tam orada tüy diktin. Bulaşma, rahat dur! Olmuyor...”

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