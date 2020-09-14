Şahali'den ‘Alice Harikalar diyarı’ benzetmesi

Meclis Genel Kurulunda konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili, eski Tarım Bakanlarından Erkut Şahali, eğitim bakanına yönelik, “Eğitimle ilgili sayısız kaygı varken, kayıpta doruk noktası yaşanırken bakana göre her şey güllük gülistanlık… Kendisi ve hükümet Alice harikalar diyarında…” diye konuştu.

Şahali Sokrates’ten de alıntı yaparak hükümete nasihat niteliğinde “en iyi bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir” dedi.

Şahali, “Hükümet ne duyuyor, ne görüyor, ne de dinliyor “ diye de ekledi.

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET