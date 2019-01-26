Şahali'den önemli açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasında, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve tarımsal sanayinin yurt içindeki konumunu yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı.



Üretim imkanlarını artırmak istediklerinin altını çizen Şahali, süt sanayinin önemi üzerinde durdu.



Şahali “Süt sanayini geliştirmek istiyoruz. 450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor. Bunu geliştirmemiz lazım” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üreticisinin süt ürünlerinde Türkiye ile rekabet etme gücünün son derece düşük olduğunu da belirten Erkut Şahali, “Eğer kalite sorunu varsa bunu aşmak da mümkündür. İhracat olanaklarını artırmamız gerekiyor. Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreticimiz üretecek kapasitedir” diye konuştu.



Günün sonunda kar etmenin ana hedef olduğunu, bu nedenle yükümlülük altına girmek gerektiğini söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, bundan dolayı toplantıyı çok önemsediğini anlattı.



Tarımsal üretimin devamlılığının altını çizen Şahali, yaklaşık 50 bin nüfusun tarımdan gelir elde ettiğini ve bundan dolayı da sektörün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.