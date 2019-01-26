Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Şahali'den önemli açıklama

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:29
Şahali'den önemli açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasında, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve tarımsal sanayinin yurt içindeki konumunu yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı. 

Üretim imkanlarını artırmak istediklerinin altını çizen Şahali, süt sanayinin önemi üzerinde durdu. 

Şahali  “Süt sanayini geliştirmek istiyoruz. 450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor. Bunu geliştirmemiz lazım” dedi.

banner41

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üreticisinin süt ürünlerinde Türkiye ile rekabet etme gücünün son derece düşük olduğunu da belirten Erkut Şahali, “Eğer kalite sorunu varsa bunu aşmak da mümkündür. İhracat olanaklarını artırmamız gerekiyor. Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreticimiz üretecek kapasitedir” diye konuştu. 

Günün sonunda kar etmenin ana hedef olduğunu, bu nedenle yükümlülük altına girmek gerektiğini söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, bundan dolayı toplantıyı çok önemsediğini anlattı. 

Tarımsal üretimin devamlılığının altını çizen Şahali, yaklaşık 50 bin nüfusun tarımdan gelir elde ettiğini ve bundan dolayı da sektörün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Erkut Şahali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi-Sen: “Yeni Vergi Düzenlemesi Yerinde Ancak Eksik Ve Yetersiz”
Vergi-Sen: “Yeni Vergi Düzenlemesi Yerinde Ancak Eksik Ve Yetersiz”
Meral Akıncı, “Samanbahça” Belgeselinin Gala Gösterimine Katıldı
Meral Akıncı, “Samanbahça” Belgeselinin Gala Gösterimine Katıldı
Çavuşoğlu'ndan KKTC paylaşımı
Çavuşoğlu'ndan KKTC paylaşımı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim