Şahali'den Öztürk'e; "Cep telefonu çok mu lazım?"

Meclise Başkanlık yapan Ceyhun Birinci'nin vekilleri cep telefonu kullanmayın uyarısına rağmen UBP'li vekil Yasemin Öztürk'ün elinde cep telefonunu sallayarak oy kullanma kabinine girmesi mecliste gerilime neden oldu.

CTP milletvekili Erkut Şahali'nin "Bu yaptığınız saygısızlık. Cep telefonu çok mu lazım oy kullanırken. Bunu yurttaşın gözü önünde yapmayın bari utanın" deyince Öztürk'ün yaptığı umursamaz hareket sinirleri gerdi.

Meclise Başkanlık eden Birinci ise tekrar uyarmak zorunda kalarak "bu saygısızlıktır" demesi dikkat çekti.