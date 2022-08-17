Şahali: “Devlet belediyelerden kaynak çalıyor”

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Şahali, “Bir belediyeyi aldığınız kararlarla bir ecede batırabilirsiniz. Ama batan bir belediyeyi düzlüğe çıkarmak, yıllar süren bir çalışma gerektirir. O yıkımın enkazını kaldırmak korkunç bir emek gerektirir, kaynak gerektirir ve çok ciddi tavizler gerektirir” dedi.

Şahali, “Bu işten anlamayan hükümet, belediyelerin para kazanması için vergilere zam yapsın diye bakıyor. Devletin belediyelere kaynak aktarması gerekiyor. Aksine devlet belediyelerden kaynak çalıyor. 1 milyar 500 milyonluk bir gelir elde etti. Bütçede bunun karşılığı 700 milyon TL oldu. Belediyelere aktarılan kaynak ise 700 milyon üzerinden yapıldı” ifadelerini kullandı.