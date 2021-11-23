Şahali: "Dün akşama göre yüzde 8 buçuk daha fakiriz"

Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, bütçenin hazırlandığı 9 Kasım tarihinden bu yana yüzde 25 oranında değer kaybettiğini, bu nedenle zaten yetersiz olan polis bütçesinin, artık daha da yetersiz bir duruma geldiğine dikkat çekti.

Şahali, “Bu hükümetin hazırladığı bütçenin üzerinde 9 Kasım tarihi yazmakta. Bu bütçenin bugünkü değeri, 9 milyar 577 milyon 500 bin TL’dir. Döviz kurlarına bağlı olarak, 9 Kasım’dan 23 Kasım’a kadar geçen çok kısa bir sürede yüzde 25 oranında ekonomik daralma yaşandı” dedi.

“Böylesi bir dengesiz durum baş göstermişken, Polis Genel Müdürlüğü bütçesi zaten yetersizken, 2022’yi 2021’den daha huzurlu hale getirmeyi konuşmak mümkün değildir” diyen Şahali, “Bu bütçe 4 milyar 260 milyon TL açıkla hazırlandı” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası