Şahali, düzenlenecek olan mitinge dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden yarın düzenlenecek olan ‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır Mitingi’ne işaret etti.

Şahali, yarının çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, toplumun her kesiminin bir amaç için bir araya geldiğine dikkat çekti.

Şahali, “Belki de hiçbir zaman, hiçbir konuda hemfikir olmamış binlerce kişi, hep bir ağızdan, Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya "hayır" diyecek. Aman dikkat! Provokatörler de orada, bizimle birlikte olacak mutlaka. Oyuna gelmeyelim, halkına düşman olmuşların ekmeğine yağ sürmeyelim... Unutma! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam...” ifadelerini kullandı.