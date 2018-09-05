Şahali: Ekonomik krizden en fazla etkilenen hayvancılar oldu

Tarım Bakanı Erkut Şahali, yaptığı konuşmada, ekonomik krizden en fazla etkilenenin hayvancılar olduğunu söyledi.

Şahali, hayvancı kesiminin ortaya koyduğu tepkinin farkında olduklarını ancak göreve geldiği zaman arpanın tonunun 192 dolar iken, dün itibarı ile bu rakamın 270 dolara çıktığını açıkladı.

Bakan Şahali“ Ben görevi aldığım zaman dolar 3.58 idi, az önce ise dolar 6.70 oldu. Devlet artışları yapmadan önce dayanabildiği kadar dayandı ve arpanın fiyatını değiştirmedi. Gerçekleri anlamamız lazım” dedi.

Bakanın konuşması eylemcilerin tepkisi dolayısıyla zaman zaman kesiliyor, Bakan Şahali, konuşmasını yapmakta zorlanıyor.