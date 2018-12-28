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Şahali: Enerji maliyeti olmadan, su tarım alanlarına ulaşacak

Su sadece Güzelyurt’a değil ülkenin hem batısına hem de doğusuna ulaştırılacak

28 Aralık 2018 Cuma 13:28
Şahali: Enerji maliyeti olmadan, su tarım alanlarına ulaşacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye’den gelen su ve KKTC Sulamaları İletim Tüneli hakkında BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şahali, Türkiye’den gelen suyun tarım alanlarında kullanılabilmesi için elzem olanın KKTC Sulamaları İletim Tüneli olduğunun altını çizerek, bu suyun sadece Güzelyurt’a değil ülkenin hem batısına hem de doğusuna ulaştırılacağını kaydetti.

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Tünel hakkında teknik bilgiler de veren Bakan Şahali, tünelin tamamlanması ile hiçbir enerji maliyeti olmadan suyun tarım alanlarına ulaşacağının altını çizdi.

Türkiye’den sağlanan 75 milyon metreküplük su kapasitesinin yüzde yüzünün kullanılmasının 2020’de projenin tamamlanmasıyla mümkün olabileceğini belirten Şahali, ülke su kaynakları ile tarımsal alanlara suyun ulaşmasının daha erken olabileceğini söyledi.

Bakan Şahali, su yönetimi konusunda ehil kişilerin hazırlayacağı yeni bir mevzuatın oluşturulacağını ifade ederek, tünelin tamamlanmasının ardından izlenecek yolu da anlattı.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliEnerji MaliyetiSuTarım AlanlarıHaberGündemKıbrıs
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