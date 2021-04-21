ŞAHALİ: “ERKEN SEÇİM İSTEMİ FIRSATÇILIKLA ALAKALI DEĞİL”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim tarihi istemenin fırsatçılıkla alakalı olmadığını söyleyen Şahali, “Yargıya dair hassasiyetlerimiz ortada. Yargıya tüm yurttaşlar önem gösteriyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yapılan referandumda, yargıç sayısının artırılması yönünde bir de referanduma gidilmişti. Her seçimin bir doğası vardır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen saldırılar karşısında ilk tepki göstermesi gerekenlerin, devlet yetkilileri olduğunu söyleyen Şahali, “Sayın Tatar’ı seçenler, KKTC yurttaşlarıdır. Ona göre hareket etmelidir. Bunu yapmazsa benim kanıma dokunur, içime sindirmem. KKTC’nin bir devlet olduğunu iddia etmek, kendimizi devlet olarak hissetmemizden geçer” dedi.