Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

Şahali: Erken seçim konusunda topyekün hukuk cinayeti işleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, BRT’de “Görüş Farklı” adlı programa konuk oldu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 21:51
33 Okunma
Şahali: Erken seçim konusunda topyekün hukuk cinayeti işleniyor

Erken seçim konusunda topyekün hukuk cinayeti işlendiğini söyleyen Şahali, Anayasa’ya göre Haziran’da bir milletvekili için ara seçim yapılması gerektiğini anımsatarak, “Maalesef bunu yapmıyoruz. Niye yapmayacağımızı da hukukun önüne net bir şekilde koymuyoruz” dedi.

1 yıl içinde genel seçim söz konusu ise ara seçim yapmaya gerek olmadığını da hatırlatan Şahali, “Genel seçim yapılmasına ilişkin niyet beyanı var ama devlet yazılı konuşur prensibinden hareketle bir kararın olması ve mevzuatın şekillendirilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

CTP’te göre bir an önce seçim yapılması gerektiğini dile getiren Şahali, ortada zaten bir hükümet sorunu olduğunu, hükümetin meclisi kitlediğini ve siyasete de itibar kaybettirdiğini vurguladı. Hükümetin savurgan tavırlarla siyasi avantaj sağlamaya çalıştığını kaydeden Şahali, atamaları işaret etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
CTP Milletvekili Erkut Şahali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta iki ölüm daha!
Güney Kıbrıs'ta iki ölüm daha!
Korkuteli - Mutluyaka arasında trafik kazası!
Korkuteli - Mutluyaka arasında trafik kazası!
Sinovac için yaş sınırı bazı bölgelerde 49’a kadar düşecek
Sinovac için yaş sınırı bazı bölgelerde 49’a kadar düşecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim