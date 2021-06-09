Şahali: Erken seçim konusunda topyekün hukuk cinayeti işleniyor

Erken seçim konusunda topyekün hukuk cinayeti işlendiğini söyleyen Şahali, Anayasa’ya göre Haziran’da bir milletvekili için ara seçim yapılması gerektiğini anımsatarak, “Maalesef bunu yapmıyoruz. Niye yapmayacağımızı da hukukun önüne net bir şekilde koymuyoruz” dedi.

1 yıl içinde genel seçim söz konusu ise ara seçim yapmaya gerek olmadığını da hatırlatan Şahali, “Genel seçim yapılmasına ilişkin niyet beyanı var ama devlet yazılı konuşur prensibinden hareketle bir kararın olması ve mevzuatın şekillendirilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

CTP’te göre bir an önce seçim yapılması gerektiğini dile getiren Şahali, ortada zaten bir hükümet sorunu olduğunu, hükümetin meclisi kitlediğini ve siyasete de itibar kaybettirdiğini vurguladı. Hükümetin savurgan tavırlarla siyasi avantaj sağlamaya çalıştığını kaydeden Şahali, atamaları işaret etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI