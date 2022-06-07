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Şahali: “Esen rüzgara göre yön değiştirmedik”

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

07 Haziran 2022 Salı 13:06
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Şahali: “Esen rüzgara göre yön değiştirmedik”
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Mecliste konuşma yapan CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP’nin kuruluğu günden bu yana yurtta barış dünyada barış sloganıyla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, CTP’nin federasyon ilkesi çerçevesi çerçevesinde Kıbrıs sorununa yaklaştığını kaydetti.

Şahali, Kıbrıslı Türklerin Annan planına birileri kendilerini kandırdığı için evet demediğini, tek gerçekçi çözüm olduğu için evet dediğini söyledi.

Globalleşen dünyada içe kapanmanın mümkün olmadığını, globalleştikten sonra millileşenlerin halinin ortada olduğuna dikkat çeken Şahali, bazı bilgileri sübjektif kaynağa dayandırarak  sunmanın doğru olmadığını kaydetti.

“Esen rüzgara göre yön değiştirmedik” diyen Şahali, ama esen rüzgara göre yön değiştirenleri gördüklerini söyledi.

Şahali, “Bizim birilerinin etkisi ve fikriyle hareket ettiğimiz fikrin doğru değildir” dedi.

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