ŞAHALİ: “FEDERASYON KIBRISLI TÜRKLERİ OYUN KURUCU YAPIYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Sorunu’nu yorumlayan Şahali, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı çok etkin bir izleme içerisindedir. Umuyorum ki Sayın Tatar da gerekli takibi yapıyordur. Ulusalararası toplum takip edilmelidir. Müzakereler 1975 yılından itibaren Kıbrıs Türk tezi olarak federasyon temelinde gerçekleşmekteydi. Federasyon Kıbrıslı Türkleri oyun kurucu olarak masaya koymaktadır. Umarım bunlar bir çırpıda yok sayılmaz” dedi.