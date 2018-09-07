Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93274
ALTIN
246.186
DOLAR
6.3935
STERLİN
8.2807
EURO
7.3937
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Şahali: Fiziki saldırıya müdahale etmek zorunda kalındı

07 Eylül 2018 Cuma 16:54
Şahali: Fiziki saldırıya müdahale etmek zorunda kalındı

Tarım Bakanı Erkut Şahali, eylemlerde kamu malına verilen zararın karşılanacağını söyledi. Zor anlar yaşayan herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileten Şahali, soğukkanlı davranan polise de teşekkür etti. 3 günlük eylemin temel sebebinin arpa fiyatlarında meydana gelen artış olduğunu belirten Şahali, "Yüzde 132 fiyat artışının" zorunlu olarak yükseldiğini söyledi. Hayvan üreticilerinin içerisinden geçtiği zor koşullar ve artan endişe nedeniyle süt fiyatlarında da ciddi iyileştirmeler yaptıklarının altını çizdi.

Şahali şöyle devam etti:

"Küçükbaş hayvancılığının besleme giderlerine 60 kiloluk hayvan başı desteğimizi açıkladık. Birden fazla kez Hayvan Üreticileri Birliği heyeti ile bir araya geldik. Hükümet olarak hesap bilir, hesap yapabilir bir tavır sergiledik. Sahip olmadığımız bir kaynağı vermemiz mümkün değil. 150 milyon TL destek bütçemiz var. Buna ek olarak 45 milyon TL daha bir destek kaynağı yarattık. Ancak, sahip olduğumuz kaynaktan da fazlasını verme girişimimiz reddedildi, eylemlerin de şiddeti arttı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bir noktaya faramadık. Ancak küçükbaş hayvan üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve yardım edeceğiz. Küçük baş hayvan yetiştiricileri anaç hayvanlarının her biri için 80 KG hibe desteğinden istifade edebilir. 80 gün boyunca bu besleme giderlerini karşılayacak. Pazartesi sabahtan itibaren TÜK ambarlarından küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayvan başı 80 kilonun 30 kilosunu teslim almaya gidebilirler."

Şahali: TÜK hayvan kesimi yapacak, kiloyla alacak kiloyla satacak

TÜK'ün hijyenik koşularda kesim yaparak, arzu eden kasaplara satış yapabileceğini söyleyen Şahali, bu yolla et sektöründe aracıyı ortadan kaldıracak bir formülü devreye koyacaklarını açıkladı. Kilo ölçü biriminin bu yolla devreye konulacağını belirten Şahali, fiyatlandrmanın da alış- satış kilo üzerinden olacağını söyledi.

Şahali: Diyalog kapıları açık, zaten kapılar kırık

"Diyalog için" hayvancıya sonuna kadar kapılarının açık olduğunu söyleyen Şahali, "Zaten kapılarımız da kırıldı, açık" dedi. Şiddete başvurmayan herkesle diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Şahali, "Bizi istifaya davet edenlerin tek talebi makamlar. Çözüme yönelik tek bir önerileri yok. Sorumlu olduğumuz konu Kıbrıs Türk halkına duyduğumuz sorumluluktur. Dövizden kaynaklı sebeplerin sorumlusu biz değiliz, ama çözmek için çok çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı.

"Ülkeye arpa sadece TÜK tarafından getirilir"

Devlet yönetiminin ciddi bir iş olduğunu ve "kuruş hesabı yapmanın" eleştirilecek bir konu olmadığını söyleyen Şahali, birlik başkanı Mustafa Naimoğulları'nı eleştirerek, "Samana kazık çakacak değiliz. Doğruya doğru, eğriye eğri. Halka hizmetle görevliyiz" dedi. Ülkeye arpa ithal eden kurumlarla kendisi arasında ilişki kurmaya çalışılmasını da şiddetle reddeden Şahali, "Ülkeye arpa sadece TÜK tarafından getirilir. Kimse beni karalamaya çalışmasın, tutmaz..." ifadesini kullandı.

 Kaynak/HaberKıbrıs

banner22
Son Güncelleme: 07.09.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Erkut şahliTarım Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cengiz 2018-09-07 18:52:47

Eyer Kibris da bir anlasma olmazsa HIC bir sey duzelmez daha zor gunler gelecek.her tarafta sorun Kim gelirsa gelsin duzelmez

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Biber gazı ve orantısız müdahalede kabul edilemez
Biber gazı ve orantısız müdahalede kabul edilemez
Le Drian, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti
Le Drian, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti
“Gemisini kurtaran kaptandır zihniyetinden vazgeçin”
“Gemisini kurtaran kaptandır zihniyetinden vazgeçin”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim