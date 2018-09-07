Şahali: Fiziki saldırıya müdahale etmek zorunda kalındı

Tarım Bakanı Erkut Şahali, eylemlerde kamu malına verilen zararın karşılanacağını söyledi. Zor anlar yaşayan herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileten Şahali, soğukkanlı davranan polise de teşekkür etti. 3 günlük eylemin temel sebebinin arpa fiyatlarında meydana gelen artış olduğunu belirten Şahali, "Yüzde 132 fiyat artışının" zorunlu olarak yükseldiğini söyledi. Hayvan üreticilerinin içerisinden geçtiği zor koşullar ve artan endişe nedeniyle süt fiyatlarında da ciddi iyileştirmeler yaptıklarının altını çizdi.

Şahali şöyle devam etti:

"Küçükbaş hayvancılığının besleme giderlerine 60 kiloluk hayvan başı desteğimizi açıkladık. Birden fazla kez Hayvan Üreticileri Birliği heyeti ile bir araya geldik. Hükümet olarak hesap bilir, hesap yapabilir bir tavır sergiledik. Sahip olmadığımız bir kaynağı vermemiz mümkün değil. 150 milyon TL destek bütçemiz var. Buna ek olarak 45 milyon TL daha bir destek kaynağı yarattık. Ancak, sahip olduğumuz kaynaktan da fazlasını verme girişimimiz reddedildi, eylemlerin de şiddeti arttı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bir noktaya faramadık. Ancak küçükbaş hayvan üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve yardım edeceğiz. Küçük baş hayvan yetiştiricileri anaç hayvanlarının her biri için 80 KG hibe desteğinden istifade edebilir. 80 gün boyunca bu besleme giderlerini karşılayacak. Pazartesi sabahtan itibaren TÜK ambarlarından küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayvan başı 80 kilonun 30 kilosunu teslim almaya gidebilirler."

Şahali: TÜK hayvan kesimi yapacak, kiloyla alacak kiloyla satacak

TÜK'ün hijyenik koşularda kesim yaparak, arzu eden kasaplara satış yapabileceğini söyleyen Şahali, bu yolla et sektöründe aracıyı ortadan kaldıracak bir formülü devreye koyacaklarını açıkladı. Kilo ölçü biriminin bu yolla devreye konulacağını belirten Şahali, fiyatlandrmanın da alış- satış kilo üzerinden olacağını söyledi.

Şahali: Diyalog kapıları açık, zaten kapılar kırık

"Diyalog için" hayvancıya sonuna kadar kapılarının açık olduğunu söyleyen Şahali, "Zaten kapılarımız da kırıldı, açık" dedi. Şiddete başvurmayan herkesle diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Şahali, "Bizi istifaya davet edenlerin tek talebi makamlar. Çözüme yönelik tek bir önerileri yok. Sorumlu olduğumuz konu Kıbrıs Türk halkına duyduğumuz sorumluluktur. Dövizden kaynaklı sebeplerin sorumlusu biz değiliz, ama çözmek için çok çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı.

"Ülkeye arpa sadece TÜK tarafından getirilir"

Devlet yönetiminin ciddi bir iş olduğunu ve "kuruş hesabı yapmanın" eleştirilecek bir konu olmadığını söyleyen Şahali, birlik başkanı Mustafa Naimoğulları'nı eleştirerek, "Samana kazık çakacak değiliz. Doğruya doğru, eğriye eğri. Halka hizmetle görevliyiz" dedi. Ülkeye arpa ithal eden kurumlarla kendisi arasında ilişki kurmaya çalışılmasını da şiddetle reddeden Şahali, "Ülkeye arpa sadece TÜK tarafından getirilir. Kimse beni karalamaya çalışmasın, tutmaz..." ifadesini kullandı.

Kaynak/HaberKıbrıs