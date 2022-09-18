Şahali: Hepiniz ortaksınız, tüm kararlara birlikte imza attınız

Şahali'nin açıklaması şu şekilde;

KIB-TEK'te işleri rayından çıkaran, ihalesiz alımları başlatan zat, şimdi çıkmış "pahalı aldık nasıl hesap veririz, spot piyasadan alsak ucuz olurdu, bürokrat mafya el ele" falan diyor.

A akıllım!

Uykudaydın da şimdi uyandın, yoksa dalgada mısın?

Aderse teslim ihaleyi sen başlattın, hepsine imza attın.

Spot piyasa dediğin, birilerinin sipariş ettiği evsafta olmadığı için almayı reddettiği, ne idüğü bersiz mallar piyasasıdır.

Senin tankerlerle taşıttığın yakıt da öyleydi, senin marifetin...

Atanmışın seçilmişten üstün olduğunu söylüyorsun, o senin iradenle orada. Atama kararnamesi senin imzanla yürürlüğe girer.

Şimdi zeytinyağı gibi suyu alt etmeye çalışma!

Bizi yeme!

Hepiniz ortaksınız, tüm kararlara birlikte imza attınız.

Alırken de atama yaparken de.

#yargılanacaksınız

Er ya da geç!

Ama öyle, ama böyle...