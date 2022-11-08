Şahali: "Hükümette şeffaflıktan eser yok"

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, ülkede son yıllarda yasalara uymamanın sıradanlaştığını ve kaotik bir ortamda yaşandığını vurguladı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Şahali, siz kendinizi yok etmeye o kadar odaklandınız ki, 'sürekli Türkiye'yi adres gösteriyorsunuz, tüm işleri Türkiye'ye havale ediyorsunuz, o zaman siz ne yapıyorsunuz?' diye sordu.

Hükümetin sorun çözme mekanizması olarak sürekli Türkiye'yi işaret ettiğine vurgu yapan Şahali, 'kendi elinizle yarattığınız sorunları çözmesi gereken sizlersiniz' dedi.

"Hükümette şeffaflıktan eser yok"

Hükümeti, Kamu İhale Yasasına aykırı iş yapmakla suçlayan Şahali, "bu ısrarınız bu ülkeye ne kazandırıyor açıklamalasınız. KIB-TEK, TÜK bu iki kurumda da benzer tavır içinde hareket ediyorsunuz. Şeffaflıktan eser yok. Ne isüğü belirsiz firmalar, bu ülkenin temel tedarikçileri haline gelebiliyor" diye konuştu.

"Komitelerde hükümetten gelen nitelikli herhangi bir şey yok"

"Bu meclisin komitelerinde bulunan hükümetten gelen hiçbir yasa tasarısı nitelikli değildir" diyen Şahali, "özensizdir ve dahası murat edilenle kaleme alınan arasında dağlar kadar fark vardır" diye konuştu.