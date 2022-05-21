Şahali: İşte şimdi hapı yuttunuz! 

Şahali, "İmzalayıp yayınladığınız bir işbirliği anlaşması değil, bir teslimat belgesidir." dedi...

İşte Şahali'nin açıklaması:

İşte şimdi hapı yuttunuz!

İmzalayıp yayınladığınız bir işbirliği anlaşması değil, bir teslimat belgesidir.

İçinde ekonomik ve mali olmayan her konuya ayrıntısıyla yer verdiğiniz bu belgeyle kendi kendinizi imha ettiniz.

Biz buradayız, deneyin bakalım olacak mı!

Olmayacak, yapmayacaksınız, yaptırmayacağız!!!

AND OLSUN,

FAŞİST YASALARINIZI DA, BU ANLAŞMAYI DA SİZİNLE BERABER TARİHE GÖMECEĞİZ..