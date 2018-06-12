Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95627
ALTIN
189.848
DOLAR
4.5495
STERLİN
6.0853
EURO
5.3637
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Şahali: "KKTC'de tarımın gelişmesi için katkı önemli"

Çukurova Üniversitesi’yle “Tarımsal Araştırma ve Geliştirme-Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi” imzalandı...

12 Haziran 2018 Salı 13:51
Şahali: "KKTC'de tarımın gelişmesi için katkı önemli"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi arasında “Tarımsal Araştırma ve Geliştirme-Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi” imzalandı.

Adana’da imzalanan sözleşmeye, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Mustafa Kibar imza koydu. 

4 yıllık dönemi kapsayan sözleşme, KKTC Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi (KKTC-TAGEP) kapsamında 2015 yılında başlatılan çalışmaların devamlılığının sağlanması, hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesini amaçlıyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, sözleşme ile ülkenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik tarımsal araştırma-geliştirme-uygulama ve danışmanlık hizmetleri ile Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

ŞAHALİ

banner39
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali,  Adana temasları kapsamında gittiği Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada , Üniversitenin KKTC’de  tarımının gelişmesine katkılarının önemli olduğunu kaydetti ve işbirliğinin devamı  için Çukurova Üniversitesi ile yeniden sözleşme yapıldığını belirtti. 

Çukurova Üniversitesi’nin akademik kapasitesinden yaralanmanın önemli olduğunu belirten Şahali, Bakanlık olarak tarımsal araştırmada yeniden yapılanma sürecine girdiklerini ifade etti ve Türkiye’den gelen suyu en kısa sürede yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışıldığını söyledi.

KİBAR

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da, Üniversitenin Ziraat Fakültesinin 50 yıllık deneyimi, insan kaynağı ve akademik personel ile KKTC tarımına katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Şahali'ye Adana temaslarında Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Tarımsal Araştırma Dairesi Müdürü Cem Karaca ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Vechi Cezaroğlu eşlik ediyor. 

banner22
Son Güncelleme: 12.06.2018 14:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulukışla kavşağında kaza!
Ulukışla kavşağında kaza!
Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"
Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"
Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"
Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim