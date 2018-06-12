Şahali: "KKTC'de tarımın gelişmesi için katkı önemli"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi arasında “Tarımsal Araştırma ve Geliştirme-Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi” imzalandı.

Adana’da imzalanan sözleşmeye, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar imza koydu.

4 yıllık dönemi kapsayan sözleşme, KKTC Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi (KKTC-TAGEP) kapsamında 2015 yılında başlatılan çalışmaların devamlılığının sağlanması, hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesini amaçlıyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, sözleşme ile ülkenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik tarımsal araştırma-geliştirme-uygulama ve danışmanlık hizmetleri ile Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Adana temasları kapsamında gittiği Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada , Üniversitenin KKTC’de tarımının gelişmesine katkılarının önemli olduğunu kaydetti ve işbirliğinin devamı için Çukurova Üniversitesi ile yeniden sözleşme yapıldığını belirtti.

Çukurova Üniversitesi’nin akademik kapasitesinden yaralanmanın önemli olduğunu belirten Şahali, Bakanlık olarak tarımsal araştırmada yeniden yapılanma sürecine girdiklerini ifade etti ve Türkiye’den gelen suyu en kısa sürede yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışıldığını söyledi.

KİBAR

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da, Üniversitenin Ziraat Fakültesinin 50 yıllık deneyimi, insan kaynağı ve akademik personel ile KKTC tarımına katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Şahali'ye Adana temaslarında Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Tarımsal Araştırma Dairesi Müdürü Cem Karaca ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Vechi Cezaroğlu eşlik ediyor.