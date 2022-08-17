Şahali: “KKTC tarihinin en abuk sabuk yasası!”

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



Belediyeler Reformu için toplanan komitede yaşananlar anlatan Şahali, “Hükümetin bir şey yaparmış gibi görünmek dışında yaptığı bir şey yok. Geçtiğimiz hafta meclis mesaisi sırasında sorduğumuz “Neden, Niçin?” sorularına en ufak bir cevap gelmedi. Geçtiğimiz hafta komiteye gelen yasa KKTC tarihinin en abuk sabuk yasasıydı. Ne dili, ne yasalara uyumu gözetilmemiş, deyim yerindeyse çamur bir yasasıydı. Yasanın hiçbir noktasına hâkim değillerdi. Ünal Bey saat 11den sabahın 5ine kadar tek bir kelime etmeden orada bulundu. Sadece açılışta 25-30 kelimelik kısa bir konuşma yaptı. Çok enteresandır bütün kabine oradaydı, milletvekilleri oradaydı. Biz biriz beraberiz görüntüsü verdiler. Tüm belediyelerin bu yasayla birlikte geçmişten gelen bağlarını koparma tehlikesine rağmen bu yasayı geçirdiler. Pek çok noktada anayasaya aykırılık olan bu yasayı anayasa mahkemesine götüreceğiz” dedi.