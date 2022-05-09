Şahali: ‘Meclis’in şu an yasama gücü yok’

Birleşimde söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bugünün yasama günü olduğunu hatırlatarak, ‘Meclis’in şu an yasama gücü yok’ dedi.

‘Yarın da denetim günü’ diyen Şahali, ‘UBP’li vekiller denetime gerek görmediği için Salı oturumu iptal edildi, bu kabul edilemez’ dedi.

Şahali sözlerine şöyle devam etti:

Bizler CTP’li vekiller olarak bu konudaki isteğimizi Meclis Başkanlığı’na bildirdik. Ülkede hükümet yok, sorunlar yaşanıyor bunu konuşma başlıklarımıza yansıttık. Hafta sonu bakanlar, bakan arabalrıyla ülkenin dört yanında geziyorlar. Ama denetleme gününe gelince denetleme yok. Zaman israf oluyor, halkın kaynakları demokratik birimler heba oluyor. Danışma Kurulu’nda UBP vekillerinin ve Meclis Başkanlığı’nın oylarıyla alınan bu kararı şiddetle kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. Erteleme kararından vazgeçin”