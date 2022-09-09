Şahali: Olmaması gereken ne varsa UBP'de yaşanıyor

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Genel Sekreterlik seçimi için konuşan Şahali, propaganda faaliyeti içerisinde olmadığını vurguladı.

"Bu süreçler UBP'de çok sokakta yaşanıyor" diyen Şahali, "UBP'de olmaması gereken ne varsa o yaşanıyor. Bizde ise demokrasi hakim. Şu anda son derece tatlı bir süreç yaşıyoruz. CTP Pazartesi akşamı, Gönyeli Belediyesi Konferans salonu içerisinde demokratik bir şekilde seçimini yapacaktır" ifadelerini kullandı.