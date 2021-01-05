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Şahali: "Özel sektör çalışanlarını da korumalıyız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

05 Ocak 2021 Salı 11:08
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Şahali: "Özel sektör çalışanlarını da korumalıyız"

Harçlara yapılan zamların eleştirilmediğini söyleyen Şahali, “Bu artışın Kamu Maliyesi’ndeki ödemelerin yapılması için yapıldığını söyleyen Başbakan’ın bu söylemleri eleştirilmelidir. Yani bir ülkenin Başbakanı toplum içindeki vatandaşları birbirine ayırarak açıklama yapmaz. Sayın Saner’in birçok sorunu vardır ve konsantre sorunu yaşıyor. Yoksa harçlardaki artış bir kaynak amacıyla yapılır, bu da sadece kamu çalışanları için değildir. Özel sektör çalışanlarını korumak da tüm hükümetlerin görevidir” dedi.
    Ülkede çalışma yaşamındaki en büyük sıkıntının “devletin Çalışma ve İş Yasası’na göre denetleme yapmadığı” olduğunu söyleyen Şahali, “Eğer siz denetleme yapmazsanız. İşsizlik patlar. Bunun nedeni de gayriyasal istihdamlardır. Hükümete yakın olanlar kamuda iş bulur, diğerleri iş bulamaz. Belli alanlarda da hala yabancı iş gücü hakimiyeti var. İş gücü alanları yeniden planlanmalı ve istihdam konusunda da envanter çalışmaları yapılmalıdır. Bizim en büyük sıkıntımız denetimdir” dedi.

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