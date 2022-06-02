Şahali: “Özersay’ın istifasının reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum”

Özersay’ın gerekçeli istifası hakkında konuşan Şahali, “Kendileri dışındaki evrenin meşru olmadığını iddia ediyorlar. CTP meclisten çekilme kararını bugün için Kıbrıs Türk halkına fayda üretmeyecek bir tavır olarak görüyor. Tavrımız çok nettir. BU karar HP’nin PM’de ürettiği bir karardır. Bu karar bizim açımızdan saygıya değerdir. CTP olarak bir parti kararı henüz üretmiş değiliz. Sanıyorum ki Pazartesi günü Pazartesi günü grup toplantısında bu konuyu konuşacağız ve bir karar üretileceğini düşünüyorum” dedi.



Şahali, Kudret beyin meclisten çekilme kararına onay verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Meclisin meşruluğunu tartışacak değiliz. Meclis oluşurken meclisin meşruiyetine dair bir tavır koymamıştık. Ancak daha sonrasında yapılan ayak oyunlarıyla oluşan hükümetin gayrimeşru bir şekilde oluşmasına onay vermemeliyiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Şahali, “Sine-i millete dönme kelimesini bir vekil olarak kullanmayı çok yanlış buluyorum. Çünkü halkın seçtiği bir vekil olarak zaten halkın içerisindeyiz. ‘Sokak mecliste meclis sokakta’ diyerek her demokratik ortamda yaklaşım geliştireceğiz. Bizim seçimlerimizin Kıbrıs türk halkının temsilcilerinin zayıflatılması bizim açımızdan doğru değildir. Özersay’ın istifasının reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.