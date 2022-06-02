Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye...
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

Şahali: “Reform çalışması zaman sınırlı değil hedef odaklı olmalıydı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

02 Haziran 2022 Perşembe 09:37
42 Okunma
Şahali: “Reform çalışması zaman sınırlı değil hedef odaklı olmalıydı”

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yerel Yönetim seçimleri hakkında konuşan Şahali, “Haziran ayının son gününde belediye başkanlarının, muhtarların ve azaların görev sürelerinin dolacağını söyleyen Şahali, “Gerisi yargıdadır. Şuan o kadar sıkışmış bir noktaya geldik. Mecliste bir AD-HOC komite kuruldu. Meclis tatile çıkmadan önce bir tarih belirleneceğini beklemiyorum. Meclis açıldıktan sonra bir tarih belirlenmesinin bizi Aralık ayının sonuna taşınacağını düşünüyorum” dedi.

Şahali, “20 Eylül gibi komite çalışması biterse meclisin ilk yasama mesaisinde yasam geçirilebilir ve o toplantıda seçimle ilgili kararda alınabilir. Reform çalışması zaman sınırlı değil hedef odaklı olmalıydı. Hükümetin buna son anda karar vermiş olması ve hükümetin 3 kez bozulması bizi böyle bir kaotik ortama soktu” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Çaldığı altınları kuyumcuya sattı!
Çaldığı altınları kuyumcuya sattı!
Mağusa'da 3 kadın market soydu!
Mağusa'da 3 kadın market soydu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim