Şahali: “Reform çalışması zaman sınırlı değil hedef odaklı olmalıydı”

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yerel Yönetim seçimleri hakkında konuşan Şahali, “Haziran ayının son gününde belediye başkanlarının, muhtarların ve azaların görev sürelerinin dolacağını söyleyen Şahali, “Gerisi yargıdadır. Şuan o kadar sıkışmış bir noktaya geldik. Mecliste bir AD-HOC komite kuruldu. Meclis tatile çıkmadan önce bir tarih belirleneceğini beklemiyorum. Meclis açıldıktan sonra bir tarih belirlenmesinin bizi Aralık ayının sonuna taşınacağını düşünüyorum” dedi.

Şahali, “20 Eylül gibi komite çalışması biterse meclisin ilk yasama mesaisinde yasam geçirilebilir ve o toplantıda seçimle ilgili kararda alınabilir. Reform çalışması zaman sınırlı değil hedef odaklı olmalıydı. Hükümetin buna son anda karar vermiş olması ve hükümetin 3 kez bozulması bizi böyle bir kaotik ortama soktu” şeklinde konuştu.