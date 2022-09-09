Şahali: Sahip olduğum deneyim Genel Sekreterlik için yeterlidir!

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

CTP'de genel sekreterlik görevine talip olan Şahali, bu görevin çok önemli bir görev olduğunu ve parti içine değil aslında halka karşı bir görev olduğunu kaydetti. "Biz halkın bağrından kopan bir partiyiz" diyen Şahali, 'CTP'nin nasıl yönetildiğini halk da büyük bir merakla takip ediyor' ifadelerini kullandı.

"Sayın Erdoğan Sorakın'ın performansı açısından bir değerlendirme yapmıyorum. Ben yıllardır CTP çatısı altında halka hizmet veriyorum" diyen Şahali, "Tüzüğün bana izin verdiği 3 görevde bulunmadım. Hiç ocak başkanlığı yapmadım, genel sekreterlik ve genel başkanlık hiç yapmadım. Bunun harici tüm görevlerde bulundum. Sahip olduğum birikim, deneyim parti için elverişlidir ve bu göreve talip oldum" ifadelerini kullandı.

"Süreçler, yöneticiler açısından bir fark yaratmıyor"

Şahali, yerel seçim arifesinde olmalarının genel sekreter olmasını daha da gerekli kılmadığını dile getirerek, "süreçler, yöneticiler açısından bir fark yaratmıyor" ifadelerini kullandı. "Ülkeyi yönetme sorumluluğundan hiç kaçmadık" diyen Şahali, sorumluluklarının her zaman bilincinde olduklarını kaydetti.