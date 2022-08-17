Şahali: “Siz kendinize nutuk sallamak için kürsü kurdurma niyetindesiniz”

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Mecliste divan toplantısında gündeme gelen ve ülkeyi yurt dışında temsil eden kişilere madalya verilmesi için çalışma başlatılması hakkında bilgi veren CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Mecliste bir divan toplantısı sırasında birinin önermesi ile birlikte madalya konusu gündeme geldi. Bu konuyla ilgili henüz resmi bir işlem yok. Devleti yurt dışında temsil eden sporcular, sanatçılar ve dünya çapında başarı kazanmış insanlarımıza verilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu konuda bir ödül tüzüğü var ancak bu tüzük yerine getirilmiyor. Yurt dışında başarı kazanmış insanlarımız ödüllendirilmiyor. Bu tüzükte Türkiye’de başarı elde etmiş kişilerin de ödüllendirilmesi bulunuyor ancak bu yerine getirilmiyor” dedi.

Şahali, “Madalya dediğiniz şey son derece özeldir. Bunu sürekli temcit pilavı gibi farklı sebeplerle gündeme getirirseniz siz kendinize nutuk sallamak için kürsü kurdurma niyetindesiniz demektir. Devletin bu konudaki mevzuatı yerine getirmesi gerekmektedir. Ismarlama tören hevesi olduğunda her şey olabilir. Bizim çok daha ciddi sorunlarımız var. Dolayısıyla ne madalyayla ne de nutukla harcayacak zamanımız vardır” ifadelerini kullandı.