Şahali: UBP yurt dışı ziyaretlerine 'turistik gezi' olarak bakıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali Meclis'te, UBP'nin Avrupa Parlamentosu toplantılarına 1 kişi yerine dönüşümlü 2 kişiyi gönderecek olması kararını eleştirdi.

"Ülkemizi, Meclis'imizi temsil edecek olan heyetlerin isimsel olarak süreklilik arz etmesi gerekir' diyen Şahali, geçmişte bu yönde bir UBP kararı olduğunu da hatırlattı.

UBP'yi yurt dışı temaslarına 'turistik gezi' olarak baktığını savunan Şahali, 'arzu ederseniz, 2 değil, 12 üye belirleyin, dönüşümlü olarak gezi maksatlı vekilleriniz gitsin gelsin' ifadelerini kullandı.

"UBP'nin Dışişleri'ne dair gösterdiği hassasiyet, heyetlerin yapılarını bozmasından bellidir' diyen Şahali, CTP'nin bu yaklaşıma her zaman karşı çıkacağını belirtti.

Berova cevap verdi!

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, CTP ile bu konuda istişare ettiklerini belirterek, 'Şahali hiç haberi yokmuş gibi konuşuyor' dedi. Berova KKTC vekillerinin Avrupa Parlamentosu toplantılarına 'lobicilik' faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla gittiklerini belirterek, birden fazla kişinin yapacağı faaliyetlerin konseyde daha etkili olacağını ve bundan kaynaklı bu kararı aldıklarını kaydetti. 'Bu bağlamda yapılan uygulamada herhangi bir kusur yoktur' diyen Berova, Şahali'nin konuşmasını doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.