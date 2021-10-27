Şahali: UBP’nin bu ülkeyi yönetme ehliyeti yoktur

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UBP’NİN BU ÜLKEYİ YÖNETME EHLİYETİ YOKTUR”

Son zamanlarda yaşanan ve ülkenin gündemine oturan video skandalı hakkında konuşan Şahali, “UBP’nin çok ciddi bir arınmaya ihtiyacı var. UBP bu arınmayı yaşamadığı sürece bu ülkeyi yönetme ehliyeti yoktur. Ehliyeti olmadığı için bugün bunları yaşıyoruz. Bu yaşananların öylesine içine çekildik ki UBP kurultayını yapsın ve memleketin esas meseleleriyle ilgilenebilecek bir durumu yakalayalım diye bekliyoruz. Meclis çalışmıyor. UBP’de bitmeyen kurultaylar nedeniyle meclisin mesaisi yapılamıyor” dedi.