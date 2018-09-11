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Şahali uzlaşıyı açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile varılan uzlaşmayı açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 09:27
Şahali uzlaşıyı açıkladı

Şahali’nin açıklaması:

”Bir haftadan beridir devam eden görüşmelerimizde, karşılıklı uzlaşı arayışımız sonuç verdi ve hayvancılarımızla toplumsal çıkarları gözeten bir orta yolda buluşmayı başardık. Bizlerin de amacı onlar gibi, tarımsal üretimin devamı ve ekonomimize sağladığı katkının artırılmasıdır.
Eylemlilik sürecinde kamu düzeninin korunması, hem eylemciler, hem de eyleme muhatap olanlar için kaçınılmaz bir sorumluluk, güvenlik güçleri içinse elzem bir görevdir.
Bizler bu süreçte, devlet adına üstlendiğimiz görevin gerektirdiği sorumluluk, kararlılık ve soğukkanlılıkla hareket etmeye özen gösterdik. Yaşanan istenmeyen olaylarda zarar görenlere geçmiş olsun der, tekrarının olmamasını dilerim.
Görevinin gereğini yerine getirme gayreti içinde olan güvenlik güçlerine teşekkür eder, benzer durumlarda bir kez daha kimsenin can ya da mal güvenliği endişesi hissetmemesi temennimin altını çizmek istiyorum.
Halkımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı aşabilmesi için bizler diyalog kapıları ardına kadar açık kalmak kaydıyla, tüm kapasitemizle çalışmaya devam edeceğiz ve bu günlerin en az hasarla atlatabilmesi en büyük dileğimizdir.
Gelinen sonuç aşağıdaki şekildedir…

1- Çiğ soğuk inek sütü fiyatı 1.80₺ olarak son Bakanlar Kurulu kararındaki esaslar geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna ek olarak litre başına 1₺ maliyet destek primi ödenerek, Hayvan üreticilerimize 1.80+1= 2.80₺/litre ödeme yapılmak suretiyle gerçek maliyetleri üzerinden ödenmeleri sağlanmıştır.
(1/9/2018 – 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere.)

2- Süt ve süt ürünlerinin pazarlanabilmesi ve süt fiyatına getirilen iyileştirmenin tüketiciye zam olarak yansıtılmaması açısından, çiğ soğuk inek sütünün imalat sanayiine satış fiyatı 1.99₺ yerine 1.87₺ olarak yeniden düzenlenmiştir.
(1/9/2018 – 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere.)

3- Küçükbaş hayvan başına 80 kg hibe desteği sağlanmış olup ilk 30 kg kısmın dağıtımına başlanmıştır.

4- Karma hayvan yemi ithalatı Hayvancılık Dairesi denetimine tabi olarak serbest bırakılacak.

5- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonlar hazırlanarak kullanımı sağlanacak.

6- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız ve piyasa koşullarından daha ucuz temin etmelerine olanak sağlayacak uygulamaya geçilecek, hijyenik koşullarda kesiminin yapılması ve fiyat denetimi altında satışa arz edilmesi sağlanacak.

7- 1 Eylül, 2018 itibarıyla yürürlüğe giren arpa fiyatları geçerlidir. ”

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Son Güncelleme: 11.09.2018 09:50
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemAnlaşmaUzlaşıEylemHayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri BirliğiErkut Şahali
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