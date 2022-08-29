Şahali’den Başbakan Üstel’e: İnat etme, gel vazgeç...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekli Erkut Şahali, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’e eleştrilerde bulunan Şahali, “Meclisin en eskisi olacaksın, 1991'den beri siyasette her çiçekten bal alacaksın ama hiçbir konuyu anlamayacaksın, anlatamayacaksın” dedi.

Şahali, Başbakan Üstel’in sıkışınca hemen hamasete sarıldığını belirterek, “ Aday olup kaybettiğin bir makama seni yerleştirenlerden yardım dileneceksin! Ünal bey, yapmışlar seni ama olmamışsın, inat etme, gel vazgeç” ifadeleini kullandı.