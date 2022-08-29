Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!

Şahali’den Başbakan Üstel’e: İnat etme, gel vazgeç...

Başbakan Üstel’in sıkıştığı anlarda ‘hamasete’ sarıldığını ifade eden CTP Milletvekili Şahali, “Ünal bey, yapmışlar seni ama olmamışsın, inat etme, gel vazgeç” dedi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:19
151 Okunma
Şahali’den Başbakan Üstel’e: İnat etme, gel vazgeç...


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekli Erkut Şahali, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’e eleştrilerde bulunan Şahali, “Meclisin en eskisi olacaksın, 1991'den beri siyasette her çiçekten bal alacaksın ama hiçbir konuyu anlamayacaksın, anlatamayacaksın” dedi.

Şahali, Başbakan Üstel’in sıkışınca hemen hamasete sarıldığını belirterek, “ Aday olup kaybettiğin bir makama seni yerleştirenlerden yardım dileneceksin! Ünal bey, yapmışlar seni ama olmamışsın, inat etme, gel vazgeç” ifadeleini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıla Usar İncirli: herkesin mutlu olacağı, gurur duyacağı bir Lefkoşa yaratacağız!
Sıla Usar İncirli: herkesin mutlu olacağı, gurur duyacağı bir Lefkoşa yaratacağız!
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'den önemli açıklamalar!
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'den önemli açıklamalar!
Trafikte yine ağır bilanço!
Trafikte yine ağır bilanço!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim