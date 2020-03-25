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Şahali’den hükümete ‘ırkçılık’ suçlaması

Ülkedeki yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ve yabancı iş gücünün hiçe sayıldığını savunan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin bu dönemde sigorta primi yatırılan, hatta bu dönemde kayıtsız çalıştırılan işçilerden de sorumlu olduğunu vurguladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:50
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Şahali’den hükümete ‘ırkçılık’ suçlaması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümet tarafından açıklanan ‘Toplumsal  Dayanışma için: Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’ içerisinde yer alan önlemlerde yabancı uyrukluların hiçe sayıldığını öne sürdü. Ülkedeki yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ve yabancı iş gücünün hiçe sayıldığını savunan Şahali, hükümetin bu dönemde sigorta primi yatırılan, hatta bu dönemde kayıtsız çalıştırılan işçilerden de sorumlu olduğunu vurguladı.

Şahali’nin açıklaması şu şekilde:

“Ekonomik önlemler ‘ari ırk’ varsayımıyla hazırlanmış! Yabancı öğrencilere üniversiteler sahip çıksın, yabancı çalışanlara işverenler sahip çıksın, biz “Türk” olanların başbakanıyız demeye getiriyor Ersin Bey gülerek.
Yazık! Üstelik bu konuda soru soran gazeteciye yalan söyleyerek ‘TC ile yaptığımız anlaşmalara ve mevzuata göre biz Kıbrıslı Türkler’le TC uyruklulardan sorumluyuz’ diyebiliyor.
Sosyal Sigorta Primi yatıran herkes, yurttaşlığına bakılmaksızın, bu desteklerden yararlanmalıydı. Bu hükümet kayıtlı her çalışandan sorumludur! Hatta bu koşullarda kayıtsızlardan da…
Her sigortalıya destek olunsa, yurttaş olanlara da ek destek sağlansa ‘yetmez ama evet’ derdim. Ama bu karardan utandım, hem ülkem adına, hem de halkım adına.
Bu günler elbet geçecek. Yine yabancı öğrenci isteyeceğiz, yine bize hizmet etsin diye yabancı iş gücü arayacağız. O gün geldiğinde, bugün bu ülkeyi ırkçı bir hükümetin yönettiği unutulur mu acaba? Hiç sanmam. Irkçılık virüsten daha öldürücüdür!”

Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliEkonomik PaketEkonomik Tedbirler Ve Destek Paketi
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Biri suna anlatsin 2020-03-25 22:35:00

Guzel kardesim referandum yapilacagi zaman mehmet ali talatin , ataturk stadyumunda toplanip . Referanduma evet calismasi yaparken bas bas bagira bagira i love kofi annan dediniz. Turkiyeyi ve turkleri istemiyoruz dediniz. Sonra donup milleti irkcilikla sucluyorsunuz. Ayrica o gun orda ne oldugunuzda ortaya cikmisti. O gun o salonda bir adet ne kktc nede tc bayragi vardi . Nerde sizin milliyetciliginiz diye sorgularlar adami. O yuzden partinin bir gecmisine bak sonra konus derler adama.

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