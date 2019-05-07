Şahali:Peynir Aynı Partiye Ait Üretim Olduğu İçin Gönderildi

BAKAN ŞAHALİ: SÜT KREMASI İMHA EDİLECEK, PEYNİRDE TAHLİL SONUÇLARI BEKLENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye’ye ihraç edilirken sınırdan geri gönderilen iki üründen biri olan süt kremasının imha edileceğini, peynirle ilgili ise tahlil sonuçlarına göre gerekli işlemin yapılacağını açıkladı.

Meclis Genel Kurulu’nda Türkiye’ye ihraç edilen ve gümrükten geri gönderilen süt kreması ve peynir ile ilgili bir soru üzerine söz alan Bakan Şahali, her iki ürünün de sınır kontrol noktasında durdurulduğu bilgisini verdi.

Bakan Şahali, çiğ süt kremasının ülkeden ihraç edilirken denetime ihtiyacı olmadığını söyleyerek, “Çiğ süt kremasının bakteri içermesi, e-koli dahil bazı istenmeyen unsurları bünyesinde taşıması son derece normaldir. Bu ihracat, ithalatçının talebi doğrultusunda gerçekleşti. İhracatçı da zaten bu konuda risk aldığının farkındaydı” dedi.

Bakan Şahali, çiğ süt kremasının imhayı gerektirecek bir ürün olmadığını belirterek, “Isıl işlemine tabi tutulduğunda, en azından tespit edilen e-kolinin tamamıyla ortadan kaldırılması da mümkündür. Ancak konu üzerinde gelişen hassasiyet ve merak nedeniyle biz istemeyerek de olsa imhasını karar altına aldık. Süt kremasının imhasına gerek yoktu. Gıda güvenliği açısından uygundu” diye konuştu.

“PEYNİR AYNI PARTİYE AİT ÜRETİM OLDUĞU İÇİN GÖNDERİLDİ”

Bakan Şahali, peynir ürününün içeriğinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığına dair güçlü inançları olduğunu çünkü ihracat sırasında peynirin denetimin yapıldığı bilgisini verdi. Bakan Şahali, peynirin aynı partiye ait üretim olduğu için geri gönderildiğini kaydetti.

“Peynirde herhangi bir gıda güvenlik riski olmadığını düşünüyoruz” diyen Bakan Şahali, söskonusu ürünün Veteriner Dairesi kontrolünde karantinaya alındığını ve tahlil sonuçlarına göre gereken işlemin yapılacağını aktadı.

“BÜYÜK DUYARLILIKLA HAREKET EDİYORUZ”

Süt ürünleri ihracatının, ülkedeki toplam ihracatın yarısına yakın olduğunu vurgulayan Bakan Şahali, büyük bir duyarlılıkla hareket ettiklerini söyledi. Bakan Şahali, süt sektörünün istihdam ve ekonomik katkı bakımından da stratejik bir alan olduğunun altını çizerek bu konuda konuşacak herkesin de aynı hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.