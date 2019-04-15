Saharov 3 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Girne’de bir eğlence mekânı önünde çıkan kavgada G.U.’yu ciddi şekilde darp eden güvenlik görevlisi Maksut Saharov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 07 Nisan 2019 tarihinde, saat 04.30 sıralarında Mete Adanır Caddesi üzerindeki kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı G.U’nun yüzüne yumruk atıp darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde olay yerinde bulunan başka bir şahıs ile G.U.’nun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle darp ettikleri sırada, G.U. yüzüne aldığı darbeler sonucu çene ve burun kemiğinin kırıldığını belirtti.

Polis, zanlının olayın ardından tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Olaya karışan diğer şahsın kimliğinin belirlendiğini, hakkında tutuklama emri alındığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.