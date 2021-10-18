Sahil güvenlik yaralı personeli kurtardı

18.10.2021 tarihinde saat 15.10’da Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 Acil Durum Hattı’na yapılan çağrıda Gazimağusa Limanı’nda demirde bulunan “Ferah Naz” isimli kargo gemisinde çalışan bir personelin düşerek kolunun kırıldığı ve tıbbi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınmıştır. Tıbbı yardım talebinin alınmasından hemen sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait zodyak bot ile yaralı gemi personelinin tahliyesi yapılmış ve tedavisinin yapılması maksadıyla Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne ait bir ambulansa nakledilmiştir. Yaralı personelin kolunun çıktığı ve yapılan müdahale sonrasında yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Personelin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar görevli olduğu gemiye nakledilmiştir.