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Sahilde çırılçıplak yürüdü!

İskele plajında dün çıplak bir şeklide gezmek isteyen bir kişi darp edildi.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:50
Sahilde çırılçıplak yürüdü!
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İskele plajında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişi çıplak bir şekilde deniz kenarında yürüdü. Çıplak bir şekilde yürüyen adamı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Görevlilerin uyarılarını dikkate almayan ve elindeki  deynekle saldıran şahıs  vatandaşlar ile görevliler tarafından darp edildi.

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Çıplak şahıs, yakalanarak polise teslim edildi. Çıplak şahıs polis tarafından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İskele PlajıSahilçırılçıplakHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Gibri 2019-05-18 12:06:59

Vatandaş degilse ubp geliyor bunu da vatandaş yaparlar.

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Dobra Dobra 2019-05-18 12:48:01

Ah ah sözde güvenlik görevlisi (!) ve adamı darp eden diğer adamlar (!) O plajda rus bayanlar sürekli üstsüz güneşleniyor, sürekli üssüz bor şekilde denize girip kumsalda yürüyor onlara neden bu şekilde müdahele etmediniz ? Çünkü o kadın ve nefsinize yenik düşüyorsunuz değil mi? Zevke geliyorsunuz sizi gidi sözde namus bekçileri abazalar!

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Ctz 2019-05-18 13:25:41

Oradaki insanlarda saqolsun video cekmekden polisi arayamadi

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Ctz 2019-05-18 13:27:04

Oradaki insanlarda saqolsun video cekmekden polisi arayamadi

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Iskele genclik 2019-05-18 13:56:07

Ctz ve dobra dobra olan yorumcular.sız ınsan olmayan bırer varlıksınız herhalde.bılmeden yanlıs yorum yapıyorsunuz.tum uyarılara aldırmayıp ılk önce kendısı saldırdı dayagı yedı ıyıde oldu.

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İnsan olmazsınız sız 2019-05-18 14:11:06

Sen kım oluyorsun bu hakkı nereden buluyorsun bu sekılde mudahale etmek ıcın hadsızz .bır sucu varsa ara polısı sen neden tacız edıp ıkı kişi birden adama saldırıp darp edıyorsun kimsin sen .işine gelince avrupalı olursunuz . evet sucu olabılır ama bu sekılde hareket edemezsın bıraz insan gibi medeni davranmayı ogrenın be ama yeter

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