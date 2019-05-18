Sahilde çırılçıplak yürüdü!

İskele plajında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişi çıplak bir şekilde deniz kenarında yürüdü. Çıplak bir şekilde yürüyen adamı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Görevlilerin uyarılarını dikkate almayan ve elindeki deynekle saldıran şahıs vatandaşlar ile görevliler tarafından darp edildi.

Çıplak şahıs, yakalanarak polise teslim edildi. Çıplak şahıs polis tarafından tutuklandı.