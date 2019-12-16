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Şahin, 7 ay hapis cezası aldı

Türkiye’de çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle 14 Mart tarihinde Gaziantep Havalimanı’ndan, Ercan Havalimanına gelen ve abisi Salih Şahin’in adına düzenlenen TC nüfus cüzdanını görevli polise verip “başkasının kimliğine” bürünüp işlem yaptırarak “sahte davranışla” kayıt temin eden Abdülkadir Şahin, 7 ay hapis cezası aldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:38
Şahin, 7 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Şerife Kâtip, kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek bu tür suçların yaygınlaştığını ve ülkede huzuru bozan suç türlerinden olduğunun altını çizdi. Kâtip, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şerife Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.   (Kamalı Haber)

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şahinHaberKKTC
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