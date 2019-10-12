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Şahin ve Kabukçu 3 gün tutuklu kalacak

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:35
Şahin ve Kabukçu 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Şüpheli görülen araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Emre Şahin ve konu maddeyi ona verdiği iddiası ile tutuklanan zanlı Ümit Kabukçu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 11 Ekim 2019 tarihinde saat 18.30 sıralarında Mağusa -  Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen zanlı Emre Şahin’ninNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde ve aracında yapılan aramada sağ arka yolcu paspası üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, gönüllü ifade veren zanlı Emre Şahin’nin, konu maddeyi ayni gün zanlı Ümit Kabukçu’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Ümit Kabukçu’nin de evinde tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Ümit KabukçuEmre ŞahinUyuşturucuTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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