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Şahiner, akaryakıt tahlil sonuçlarını paylaştı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, geçtiğimiz günlerde TPİC'ten ihalesiz bir şekilde alınan akaryakıtın tahlil sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

16 Eylül 2021 Perşembe 20:36
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Şahiner, akaryakıt tahlil sonuçlarını paylaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Gerçeklerin er ya da geç  ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Kıbtek’e bulaştırdığınız pislik önce  sizi kirletecek…” dedi.

CTP’li vekil Şahiner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya, “Getirilen akaryakıttan numune alıp tahlil yaptırmak isteyen çevre örgütlerine karşı ‘Siz kim oluyorsunuz?’ diyecek kadar seviyesizleşen saldırgan tutumunun nedeninin aslında bu kalitesiz ve zehirli akaryakıttan önceden haberdar olması mıydı? Eğer öyle ise bu görevi suiistimal etmek  ve halkın sağlığını tehlikeye atmak değil midir?” diye sordu.

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