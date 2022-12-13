Şahiner: Artık Gerçeklerle Yüzleşmek Zorundasınız

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu'nda '2023 Bütçesi'nde bizi neler bekliyor?' konulu bir güncel konuşma gerçekleştirdi.

Şahiner, bütçe görüşmelerinin 8 günlük bir çalışma programıyla komitede tamamlandığına dikkat çekerek, "Tutarsız, hedeften yoksun bir bütçe planlaması ile karşılaştık. Bütçede bu ülkenin 2023 yılı içerisinde 35 milyar küsur giderleri olacağı ön görülüyor. 8 Milyar TL'de Türkiye'den hibe veya kredi şeklinde geleceği tahmin ediliyor. Öte yandan aynı bütçede 3 TL'de açık ön görülüyor. Yani 35 milyarlık bütçenin 11 milyarı bugün itibariyle yok hükmünde. Gelirler kalemindeki rakamların şişirildiğini gördük bütçede. Artık gerçekleri görmek, gerçeklelerle yüzleşmek zorundasınız."

Ülkede ekonominin çarklarının her alanda durmak üzere olduğunu belirten Şahiner, "esnaf, sanayi dökülüyor, sektörler kurtarılamıyor. Bu tutarsız bütçe gerçekleşmeyecek ve sınıfta kalan bir hükümet olacaksınız' ifadelerini kullandı.