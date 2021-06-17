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Şahiner, “Attığınız adımlar sizi yargıya taşıyacak, bu yoldan geri dönün” dedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis'te “KIBTEK Organize Bir Şekilde Yok Edilmek Mi İsteniyor?” konulu konuşma yaptı.

17 Haziran 2021 Perşembe 20:18
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Şahiner, “Attığınız adımlar sizi yargıya taşıyacak, bu yoldan geri dönün” dedi.

Şahiner, KIB-TEK ile ilgili yapılan hataların gün yüzüne çıkarıldığını ancak bakan ve ekibinin herhangi bir adım atmadığını ileri sürerek, yargıya doğru gidilmekte olduğunu söyledi.

Organize bir şekilde KIBTEK’in zarara uğraması için uğraşıldığını savunan Şahiner, “Attığınız adımlar sizi yargıya taşıyacak, bu yoldan geri dönün” dedi.

Şahiner, akaryakıt ihalesi sürecini anlatarak, ihalenin siyasi baskı sonucu sürüncemede bırakıldığını ve iptal edildiğini, sonraki ihalenin iki ay sonraya ertelendiğine işaret ederek, doğrudan alım amacıyla bu sürecin uzatıldığını ve yalan söylendiğini iddia etti.

Şahiner, yalan olduğunu savunduğu konuları aktararak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıyla 70 milyon TL’lik bir yakıt alımı yapıldığını ancak buna yönelik Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığını ileri sürdü.

İhalenin iptal edilmesiyle birlikte KIB-TEK’in zarara uğratıldığını ileri süren Şahiner, “Kamu İhale Yasası’nın delindiğini en büyük hatanın da bu olduğunu, hükümet ortaklarının doğru bilgilendirilmediğini” iddia etti.

KIB-TEK’te atılacak her adımı yakından takip edeceklerini söyleyen Şahiner, Arıklı’nın attığı adımların urumun zarar etmemesi için doğru adımlar olmadığını iddia etti.

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KIBTEK Organize Bir Şekilde Yok Edilmek Mi İsteniyor
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