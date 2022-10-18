Şahiner: Bizi Bilerek Duvara Toslattınız

-CANLI AKTARIM / Gündem kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu'nda İhalelerin sonuçlandırılamamasıyla ilgili söz aldı.

"Bu dönem içerisinde sayısız ihale baddos oldu" diyen Şahiner, "MİK Yasasını suçladılar, süreçler tamam değil dediler... Bu ihale süreçlerinin sonuçlanmaması hep bunlara bağlandı. Ancak geçtiğimiz yıllar içerisinde bu ihaleler açılıyordu, tıkır tıkır işleyen de bir sistem vardı. Sayın Arıklı döneminden önce bu böyleydi" dedi.

Şahiner: Ülkeyi karanlık bekliyor

"Doğrudan alımlar tam gaz ilerliyor, devlet milyonlarca lira zarar ediyor" diyen Şahiner, ihalelerin sonuçlanmadığı takdirde ülkeyi karanlıkların beklediğini kaydetti.

"Önce pazarlık yapıyorsunuz, sonra ihale açıyorsunuz"

Şahiner konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk olarak Havayolu ihalesine değinmek istiyorum. İhale süreci iptal oldu, Arıklı 'bir rahat bırakmadılar' dedi. Aylarca firmayla pazarlık yapacaksınız, anlaşılmış bir peşkeşe bir de ihale açacaksınız? İhaleyi ne açıyorsunuz, verin o zaman' diye konuştu.

"Ne 5 G ihalesi sonuçlandı, ne de çöplük"

5 G ihalesinin de bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirten Şahiner, Günör Çöplük İhalesinin de aynı şekilde iptal edip sonuçlandırılmadığını hatırlattı. Şahiner, Güngör Çöplüğü ihalesinin bir an önce sonuçlandırılmasıo gerektiğini bunun elzem olduğunu, aksi takdirde yangınların da bitmeyeceğini kaydetti.

"İsteseydiniz Teknecik ihalesini çoktan sonuçlandırırdınız"

Teknecik'e akaryakıt alımı ihalesiyle ilgili de konuşan Şahiner, 'isteseydiniz o ihaleyi çoktan sonuçlandırırdınız' dedi. Oluşan durumdan dolayı Teknecik'in sürekli zarar ettiğini ve bunun faturasının halka ödetildiğini belirten Şahiner, 'ihalede usulen yapılan bir hata vardı, sonuçlanmayacak dedik, nitekim de öyle dedi. Biz hükümetin kuyusunu kazmaya çalışmadık, size doğruları söyledik' diye konuştu.

"Bizi bilerek duvara toslattınız"

Teknecik'te yakıtın azaldığını ve doğrudan alımla yine yakıt alınacağını belirten Şahiner, "İhalede düşük teklif atan firmalar, bugün yakıt getirmek için 80 Dolar teklif verdi. Siz bizi bilerek duvara toslattınız" ifadelerini kullandı.