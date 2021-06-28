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Şahiner: “Bu işi temizleyecek olan erken seçimdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP ) Milletvekili Salahi Şahiner, Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:27
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Şahiner: “Bu işi temizleyecek olan erken seçimdir”

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP ) Milletvekili Salahi Şahiner, Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Erken Seçim konusunda açıklamalarda bulunan Şahiner şunları söyledi: 

“Belli ki pazarlıklar devam ediyor, bu hükümetin doğuşu zaten sakıncalıydı, olmaması gereken bir hükümetti. Bizi buralara getiren halkın iradesidir, götürecek olan da halkın iradesidir. 
Hükümet kurulmadan önce halkın iradesine gidilmesi gerekiyordu. Sonunda böyle tepe takla giden ayakta tutulmaya çalışılan, gece yatarken oh be bu gün de hükümette atlattım, sabah uyanırken oh be bugünde hükümetteyim diyen bir yapının bu ülkenin toplum çıkar ve menfaatlerine hizmet etmesi beklenemez. Sorunlarımız he geçen gün büyüyor. Kendi aralarındaki iletişimsiz problemlerinden dolayı da yaralarımızın üzerine tuz- biber ekiyorlar. Bir an önce bu işi temizleyecek olan erken seçimdir.

Son Güncelleme: 28.06.2021 14:32
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