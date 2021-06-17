Şahiner: Erhan Arıklı yargılanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, SES KIBRIS webtv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına katılarak Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

CTP Milletvekili Şahiner, “bilinç bir şekilde Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve atadığı Yönetim Kurulu tarafından organize bir plan çerçevesinde KIB-TEK batırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor” iddiasını ortaya attı ve şöyle devam etti:

Şahiner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’teki ihaleleri bilinçli olarak yapmadığını ve böylelikle yakıtı elden alarak kurumu zarara uğrattığını savundu. Şahiner, Meclis’te Arıklı’nın Bakanlık dönemine ilişkin Meclis Soruşturma Komitesi kurulması için öneri sunacağını belirterek, Arıklı’nın icraatlarının mahkemeye taşınacağını belirtti.

Şahiner şöyle devam etti:

“Arıklı beni de kandırdı”

“Bakın 100 milyon dolarlık bir yakıt alımı ihalesi yapıldı. Temin ve taşımacılık ihalesi. 7 ocak tarihinde bir ihaleye çıkılıyor, covid nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendi, Ocağın ikinci haftasında açılan ihalede saatler kala “yolsuzluğu önleyeceğim” yalanını ortaya atıyor Sayın Arıklı ve beni de kandırarak (o gün bilgi sahibi değildim) uluslararası ihaleye çıkacağım diyor. Oysa sonra öğreniyorum ki zaten çıkılan ihale de uluslar arası bir ihaleydi. Sanki ilk kez kendi uluslararası ihaleye çıkıyormuş havası estirdi ve ocağın ikinci haftasındaki ihaleyi iptal ettirince bu kez birkaç hafta sonra değil 31 Mart tarihinde 24 bin akaryakıt için 14 Nisan’da için de 220 bin tonluk bir ihale kararı alıyor. 3 ay sonra neden ihale açıldı da birkaç hafta sonra açılmadı. 31 Mart tarihindeki yasaya aykırı olarak o ihale de iptal ediliyor ve doğrudan alım şeklinde TPIC’ten alım yapılıyor. Takriben 70 milyon TL’lik bir alımı ihaleyle değil doğrudan bir şirketten alıyor. 28 dolar rayiç bedel belirlenen yakıt için 34 dolara ödeniyor. Buradan alınan yakıtın kalitesinin de çok kötü olduğu ortaya çıkıyor. Geldik 14 Nisan’daki büyük ihaleye, burada da bir firma 14 dolar fiyat veriyor ki bu fiyat mümkün değildi.. İlgili firmanın bir çok belgesinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Siyasi müdahale de yapılıyor diğer firma 32.48 teklifi atmıştı. Bu ihaleye ve haftalarca sürüyor tartışma ve günün sonunda ihale iptal edildi ve 14 Haziran tarihine bir ihaleye daha çıkılması kararlaştırıldı. Bakın suçun tefsiri vardır. Görevi ihmal de suçtur. Bu kişiler görevlerini bilinçli olarak görevlerini ihlal ediyorlar. Kıb-Tek ihaleleri bilinçli iptal ediliyor ve doğrudan alımın önü açılıyor. Şimdi de 120 Milyon TL’lik bir rakama gelecek doğrudan alım yoluna gidiyorlar.”

7 ayda 6 ihale iptal edildi

Salahi Şahiner, 14 Haziran’da çıkılan ihalenin de Kamu İhale Yasası’na aykırı şekilde iptal edildiğini savundu, şöyle devam etti:

Evraklarını hazırlayamayan şirketler varmış ve bundan dolayı süreyi 10 gün daha uzatmışlar. Oysa ihale şartnamesini bile almamışlar. Yani ihale zarfını satın almayan kişiler için ihale uzatılıyor. Bakkallar böyle yönetilmez. Kurum tam anlamıyla bir keşmekeşe sokuluyor. Yani toplamda 7 ayda 6 kez yakıt ihalesini iptal edip doğrudan alımın önünü açıyorlar. Yaptıkları tek şey bu.. Bunun organize bir iş olduğunu iddia ediyor. Bakanlar Kurulu bir karar alıyor ve diyor ki 36 bin ton yakıt alımı için izin çıkıyor. Bu kararın günün ertesi günü ihale iptal ediliyor. Bu konuda kısa bir araştırma yaptığımızda karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Hangi geminin hangi limandan ne yükleyip nereye götürdüğünü artış bir programla öğrenebiliyorsunuz. Bu 36 bin yakıtı TPIC’ten alacaklar ya ve yalan da söyleyip ucuza aldık diyor ya. Bu 36 bin tonluk yakıtı TPIC’e veren firma bir ay önce 36 bin ton yakıt satın alıyor ve depolarda bekletildi. Belli ki Sayın Bakan önceden TPIC yetkilileriyle görüşmüş ve 36 ton ayarlanmasını istemiş. Bu yakıtı mı alıp getirecekler bize bunu takip ediyoruz. Bu belgeler Sayın Arıklı ve yönetim kurulunun yargılanacağı dosyanın içerisinde olacak.”

“Başsavcılık’a suç duyurusunda bulundum”

“CTP mi bu konuyu yargıya taşıyacak” sorusuna Şahiner şu yanıtı verdi

Başsavcılık’a suç duyurusunda bulundum, 14 dolar teklif atan firmanın belgelerinin araştırılması gerektiğini, ihaleye sahte evrak verildi mi verilmedi mi suç duyurusunda bulundu. Polise iletildi bu durum ve bildiğim kadarıyla Mali polis denetim yapıyor. Bu işe bulaşan herkes zan altındadır ve yargılanacaktır. Tüm bu süreçleri yani organize olarak iptaller ve doğrudan yakıt alımları sürecini parti olarak mı yaparız – ki bunun için taraf olmak gerekiyor- odalar, sivil toplum örgütleri mahkemeye gidebilir ama biz de bu iş için itici güç olacağız.”

"Soruşturma Komitesi önereceğim"

Salahi Şahiner, Erhan Arıklı’nın Bakanlık dönemiyle ilgili soruşturma komitesi kurulması önerisi yapacağını söyledi.

“Meclis’te Sayın Arıklı’nın bakanlık döneminin soruşturulması maksadıyla bir Meclis Soruşturma Komitesi kurulmasını önereceğim. Meclis tatile girmeden umarım bu komite kurulacak. UBP’nin buna “hayır” diyeceğini düşünmüyorum. Benim Sayın Arıklı’yla bir düşmanlığım yoktur ama bunlara izin veremeyiz”

Kaynak : Ses Kıbrıs