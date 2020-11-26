ŞAHİNER: “EYLÜL’DE ERKEN SEÇİM ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Şahiner yaptığı değerlendirmelerde, “Hükümet kurma çalışmalarında, bu akşam toplanacak olan CTP Parti Meclisi’nin, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyetin, mecliste temsil edilen siyasi partilerle gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Ersin Tatar’dan boşalan milletvekilliği için 2021 yılının Haziran ayında bir ara seçimin bizi beklediğini söyleyen Şahiner, “O tarihte tüm ilçelerde sandıklar kurulacak, para harcanacak. O yüzden o ara seçimi de göz önünde bulundurarak Eylül gibi bir tarihte erken seçime gidilmesi gerekiyor. Aksi halde Haziran ayında seçim olacağını düşünürsek, seçim yasakları derken zaten icraat yapılamayacak. O yüzden bütçe görüşmelerini de etkilemeyecek tarihte, bir erken seçime gidilecek. Başka bir alternatifimiz yoktur” dedi.