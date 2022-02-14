Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

Şahiner: Fiyatların yüksek olmasının sebebi ortada üretici bırakmamanızdır

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamış olduğu yüzde 50'lik indirime tepki göstererek, "Bugün fiyatların yüksek olmasının sebebi ortada üretici bırakmamanızdır" dedi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 18:15
96 Okunma
Şahiner: Fiyatların yüksek olmasının sebebi ortada üretici bırakmamanızdır
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun pazar ürünlerine yansıyan yüzde 50’lik indirime tepki gösterdi.

Şahiner, “İthal gelen ürünlerle ilgili tek bir açıklama veya denetim yok ama iş bizim çiftçimizin ürettiği yerli ürünlere gelince, Pazarcılar Birliği ile görüşme yapıp pek çok pazar ürününün yüzde 50'den fazla ucuzladığı yönünde açıklama yaparak halkı kandırıyorsunuz ve bunuda Başbakanlığın sosyal medya hesabından paylaşmaktan çekinmiyorsunuz” dedi.

“Bugün fiyatların yüksek olmasının sebebi ortada üretici bırakmamanızdır” diyen Şahiner, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Piyasadaki fiyat pahalılığı yerli üretimden kaynaklanmıyor; ithalata dayalı üretimden kaynaklanıyor. Aynı hassasiyeti, tarımsal ithal girdi maddelerine de gösterebiliyor musunuz?

Piyasanın ucuzlatılmasını istiyorsanız,  üretimin desteklenmesi ve arttırılması için önlem almalı, girdi maliyetlerini düşürecek tedbirleri uygulamaya koymalı, çiftçilerimizin üretime dönmesi için teşvik etmelisiniz.

Rica ve minnetle mi piyasa istikrarını sağlayacak, halkın alım gücünü artıracaksınız?

Devlet ciddiyetinden yoksun bir anlayışla, ilgili sivil toplum örgütlerinden rica ile piyasayı  ucuzlatmaya çalışmanın hiçbir ekonomi politikası ile yakından uzaktan alakası yoktur. Bu gidişle kalan son yerli üreticileri de tarihe gömeceksiniz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öksüz duyurdu: Türk ilaçları yüzde 37,43 oranında zamlanacak
Öksüz duyurdu: Türk ilaçları yüzde 37,43 oranında zamlanacak
İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Özersay:27 sayısı hükümet oluşumu için yeterli
Özersay:27 sayısı hükümet oluşumu için yeterli









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim