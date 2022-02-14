Şahiner: Fiyatların yüksek olmasının sebebi ortada üretici bırakmamanızdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun pazar ürünlerine yansıyan yüzde 50’lik indirime tepki gösterdi.

Şahiner, “İthal gelen ürünlerle ilgili tek bir açıklama veya denetim yok ama iş bizim çiftçimizin ürettiği yerli ürünlere gelince, Pazarcılar Birliği ile görüşme yapıp pek çok pazar ürününün yüzde 50'den fazla ucuzladığı yönünde açıklama yaparak halkı kandırıyorsunuz ve bunuda Başbakanlığın sosyal medya hesabından paylaşmaktan çekinmiyorsunuz” dedi.

“Bugün fiyatların yüksek olmasının sebebi ortada üretici bırakmamanızdır” diyen Şahiner, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Piyasadaki fiyat pahalılığı yerli üretimden kaynaklanmıyor; ithalata dayalı üretimden kaynaklanıyor. Aynı hassasiyeti, tarımsal ithal girdi maddelerine de gösterebiliyor musunuz?

Piyasanın ucuzlatılmasını istiyorsanız, üretimin desteklenmesi ve arttırılması için önlem almalı, girdi maliyetlerini düşürecek tedbirleri uygulamaya koymalı, çiftçilerimizin üretime dönmesi için teşvik etmelisiniz.

Rica ve minnetle mi piyasa istikrarını sağlayacak, halkın alım gücünü artıracaksınız?

Devlet ciddiyetinden yoksun bir anlayışla, ilgili sivil toplum örgütlerinden rica ile piyasayı ucuzlatmaya çalışmanın hiçbir ekonomi politikası ile yakından uzaktan alakası yoktur. Bu gidişle kalan son yerli üreticileri de tarihe gömeceksiniz.”