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Şahiner: Kantarın Topuzu Kaçmıştır

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 09:34
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Şahiner: Kantarın Topuzu Kaçmıştır

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

KIB-TEK’teki kirli akaryakıt ihalesi ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulunan Şahiner, “Sayın Arıklı, ‘Ben bu ihaleyi istediğim şekilde, kalitesi ve jenaratörlere verdiği zararlar hiç önemli değil’ gibi davranarak sürdürüyor. KIB-TEK’te yaşanan bu dönemin eşi benzeri yoktur. Başbakan Ersan Saner, Başbakan olarak akredite edilmiş bir laboratuarı arıyor, tehdit ediyor. Bu numuneler üç birim tarafından ortak alınıyor. Buna rağmen, Başbakan diyor ki, “Hayır, diğer iki kurumun üzerini çiziyorsun ve sonuçları benimle paylaşıyorsun. Kesinlikle onlara hiçbir bilgi vermiyorsun. Onların yaptırmak istediği, içerisinde tehlikeli maddeler var mı yok mu, analizini yapamayacaksın’. Gerçekten kantarın topuzu kaçmıştır. Çok ciddidir olaylar. Biz Arıklı’nın oyunları üzerinden giderken olaya, bugün bakıyoruz ki UBP ve Başbakan da bu suça bilfiil ortaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Salahi ŞahinerErhan Arıklı
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