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Şahiner: “Ulaştığımız bilgilere göre Kıb-Tek’te iki günlük yakıt kaldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) iki günlük yakıt kaldığını savunarak, “Ülkenin, yangın felaketi yaşadığı böylesi bir dönemde, üstüne bir de kavurucu sıcaklarda karanlıklara gömülmesi an meselesi” dedi.

23 Haziran 2022 Perşembe 16:06
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Şahiner: “Ulaştığımız bilgilere göre Kıb-Tek’te iki günlük yakıt kaldı”
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Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “memleket yangın yeri” derken artık teşbih de yapmadıklarını belirterek, “Çünkü güzel ülkemizde ekonomide, siyasette yaşanan yangına bir de doğada, çevrede yaşanan yangın eklendi. Önce yurdumuz, sonra yüreğimiz kül oldu” ifadelerini kullandı.

“Bunca sıkıntının üstesinden gelmeye çalışırken şimdi yeni bir kriz de yine kapıda bizi bekliyor” diyen Şahiner, “birilerinin TPIC sevdası yüzünden, Kıb-Tek’in yakıtının bitmek üzere ve karanlık günlerin kapıda olduğunu” ileri sürdü.

-“Ülkenin karanlıklara gömülmesi an meselesi…”

Ulaştıkları bilgilere göre Kıb-Tek’te iki günlük yakıt kaldığını iddia eden Şahiner, şunları kaydetti:

“Ülkenin yangın felaketi yaşadığı böylesi bir dönemde, üstüne bir de kavurucu sıcaklarda karanlıklara gömülmesi an meselesi. Nedeni ise bir önceki hükümet döneminde Sayın Olgun Amcaoğlu’nun Kıb-Tek’in ihtiyacı olan akaryakıtın temin ve taşımacılığı için ihale kararına karşılık Sayın Sunat Atun’un bu kararın hilafına TPIC denilen özel şirketten ihalesiz ve doğrudan alım ile yakıtı getirtme konusundaki akıl almaz ısrarı…”

Güvenilir şirket denilen TPIC’in yakıt bulamadığını, kötü kaliteli yakıt getirilebilmesi için kalite değerlerinin değiştirilmesinin istendiğini öne süren Salahi Şahiner, TPIC ısrarının gerekçesi olarak ise yakıt tedarikinin ülkeye güvenli bir şekilde yapılabilmesinin gösterildiğini savundu.  

Oysaki bugün itibarı ile TPIC şirketinin yakıt ve gemi bulamadığını iddia eden CTP Milletvekili Şahiner, “Yakıt bulsa bile bizim istediğimiz kalite standartlarına haiz değil” dedi.

“Buna karşılık hükümetin ürettiği tek çözümün yakıt kalite değerlerini TPIC şirketinin istediği daha kötü standartlara çekmek olduğunu” ileri süren Salahi Şahiner, şu iddialarda bulundu:

“Yani TPIC yakıtı ucuza alsın, Kıb-Tek’e pahalıya satsın diye, elektrik santrallerimize zarar verecek, halkımızı ve çevremizi daha çok zehirleyecek, bir standarda çekmeye çalışacak kadar kendinden geçmiş ne yaptığını bilmeyen bir hükümet ile Sayın Arıklı’nın izlediği yoldan adım adım giden bir UBP ile karşı karşıyayız.”

Şahiner, “hükümetin, aynı yanlışları istikrarlı bir şekilde tekrarlamaya devam etmesi durumunda bunun bir hata değil, bir karar olacağını” belirterek, “Vebali de sizin boynunuzdadır. Bu halk elbet bir gün bunun hesabını sizden soracaktır” dedi.

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