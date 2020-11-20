Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini vurmuştu
Kardeşini vurmuştu
Garson cüzdanı cebe attı
Garson cüzdanı cebe attı
Alacak verecek meselesi mahkemelik oldu
Alacak verecek meselesi mahkemelik oldu
Ehliyetsiz sürdü, yayaya çarptı
Ehliyetsiz sürdü, yayaya çarptı
Tacizci tutuksuz yargılanacak
Tacizci tutuksuz yargılanacak

ŞAHİNER’DEN HP TEPKİSİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla Halkın Partisi’ni eleştirdi.

20 Kasım 2020 Cuma 10:06
1189 Okunma
ŞAHİNER’DEN HP TEPKİSİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla Halkın Partisi’ni eleştirdi.

Şahiner mesajında, “HP'nin bitmeyen CTP ısrarı... Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin’e göre Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak samimiyet testinden geçememişiz. Kendimizi düşünüyormuşuz. İddialı sözlerimizi unutmuşuz.  Sayın Senin’e sormak lazım; Herkes elini taşın altına koysun derken, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni üçlü koalisyona çekmeye çalışırken acaba Halkın Partisi olarak sizin aklınızda hangi hesaplar, formüller var? Kafanızda kaç tilki dolaşıyor? Siz ne kadar samimi siniz?

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bu toplumun çıkarları ve menfaatleri söz konusu olduğunda, hiç çekinmeden ateşin içerisine atlamayı bilen, mücadeleden asla korkmayan 50 yıllık köklü bir partidir.

Biz bugüne kadar sizin gibi bireysel menfaatleri toplumun menfaatlerinin üzerinde tutmadığımız gibi, bugünden sonra da halkımızın birilerinin siyasi rant ve çıkarlarına alet olmasına asla izin vermeyiz.

Ülkeyi hükümetsiz bırakarak bu toplumu daha fazla oyalamaya ve bahaneler üretmeye artık kimsenin hakkı yoktur. Halkın Partisi, kalkıp da bize sorumluluk ve iyi niyet dersi vereceğine, artistlik yapacağına önce kendi şapkasını önüne koysun, iktidara geldiği günden itibaren bu halka yaşattığı hayal kırıklıklarını sorgulasın” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki yol yeniden trafiğe açıldı
İki yol yeniden trafiğe açıldı
Baybars: Karpaz halkına geçmiş olsun
Baybars: Karpaz halkına geçmiş olsun
İzinsiz yaktığı ateş yangına neden oldu
İzinsiz yaktığı ateş yangına neden oldu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim