ŞAHİNER’DEN HP TEPKİSİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla Halkın Partisi’ni eleştirdi.

Şahiner mesajında, “HP'nin bitmeyen CTP ısrarı... Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin’e göre Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak samimiyet testinden geçememişiz. Kendimizi düşünüyormuşuz. İddialı sözlerimizi unutmuşuz. Sayın Senin’e sormak lazım; Herkes elini taşın altına koysun derken, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni üçlü koalisyona çekmeye çalışırken acaba Halkın Partisi olarak sizin aklınızda hangi hesaplar, formüller var? Kafanızda kaç tilki dolaşıyor? Siz ne kadar samimi siniz?

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bu toplumun çıkarları ve menfaatleri söz konusu olduğunda, hiç çekinmeden ateşin içerisine atlamayı bilen, mücadeleden asla korkmayan 50 yıllık köklü bir partidir.

Biz bugüne kadar sizin gibi bireysel menfaatleri toplumun menfaatlerinin üzerinde tutmadığımız gibi, bugünden sonra da halkımızın birilerinin siyasi rant ve çıkarlarına alet olmasına asla izin vermeyiz.

Ülkeyi hükümetsiz bırakarak bu toplumu daha fazla oyalamaya ve bahaneler üretmeye artık kimsenin hakkı yoktur. Halkın Partisi, kalkıp da bize sorumluluk ve iyi niyet dersi vereceğine, artistlik yapacağına önce kendi şapkasını önüne koysun, iktidara geldiği günden itibaren bu halka yaşattığı hayal kırıklıklarını sorgulasın” dedi.