Şahinler’de ani ölüm!

Şahinler’de dün, saat 12:00 sıralarında, sakin Bülent ÖZDAĞOĞLU (E-58) ikametgahının avlusunda oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi
Şahinler’de dün, saat 12:00 sıralarında, sakin Bülent ÖZDAĞOĞLU (E-58) ikametgahının avlusunda oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Şahinler’de dün, saat 12:00 sıralarında, sakin Bülent ÖZDAĞOĞLU (E-58) ikametgahının avlusunda oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi