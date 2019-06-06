Sahte 50 TL’lik sahte banknotlara dikkat!

Girne’de bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunan ve sahte olduğu düşünülen 19 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşun toplam 950 TL nakit paranın 400 TL’sinin piyasaya sürüldüğü tespit edildi
Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu 50 TL’lik sahte banknotların hepsi de A 625255062 seri numarasından oluşmaktadır.
TUTUKLANDI
Girne’de faaliyet gösteren bir hotel’de kalan M.M.T. (E-35), tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 19 adet 50 TL lik banknotlardan oluşan parayı tasarruf edip, konu paralardan 9 adetini otelin kumarhanesinin kasasına vererek tedavüle sürmüştür. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Sahte para ile turizmi! Siktiğimin memleketinde hiç mi nornal turist olmayacak! Bizimkisi turizmi değil dingorizim.