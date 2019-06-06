Sahte 50 TL’lik sahte banknotlara dikkat!

Girne’de bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunan ve sahte olduğu düşünülen 19 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşun toplam 950 TL nakit paranın 400 TL’sinin piyasaya sürüldüğü tespit edildi

Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu 50 TL’lik sahte banknotların hepsi de A 625255062 seri numarasından oluşmaktadır.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralı 50’lik “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çokli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

TUTUKLANDI

Girne’de faaliyet gösteren bir hotel’de kalan M.M.T. (E-35), tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 19 adet 50 TL lik banknotlardan oluşan parayı tasarruf edip, konu paralardan 9 adetini otelin kumarhanesinin kasasına vererek tedavüle sürmüştür. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.